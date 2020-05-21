Covid-19 sonrası işleri e-ticaret, otomasyon ve robotlar mı devralacak?
Koronavirüs döneminde iş beklentileri son derece düşük seviyelerde olabilir.
Koronavirüs döneminde iş beklentileri son derece düşük seviyelerde olabilir. Bununla birlikte birçok şirketin e-ticaret alanında yeni fırsatlara yelken açtığı düşünüldüğünde, her şey o kadar da kasvetli değil.View on euronews
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22.05.2020 04:06:35. #1.13#
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