"Covid-19 sonrası robot kullanımı artacak yeni meslekler ortaya çıkacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Covid-19 sonrası robot kullanımı artacak yeni meslekler ortaya çıkacak' - Son Dakika Ekonomi

"Covid-19 sonrası robot kullanımı artacak yeni meslekler ortaya çıkacak"

7 saat önce

Talaşlı imalat sanayiine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren Tezmaksan'ın Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, Covid-19 salgınını ile bütün sektörlerde teknoloji kullanımına yönelik çok daha güçlü çıkışlar yaşanacağına dikkat çekerek,...

Talaşlı imalat sanayiine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren Tezmaksan'ın Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, Covid-19 salgınını ile bütün sektörlerde teknoloji kullanımına yönelik çok daha güçlü çıkışlar yaşanacağına dikkat çekerek, "Covid-19 sonrası robot kullanımı artacak yeni meslekler ortaya çıkacak" dedi.

Otomasyonda 10 yıl sonra beklenen kimi yeniliklerin süresinin yedi yıl erkene çekildiğine de dikkat çeken Aydoğdu, "Oxford Economics'in araştırmasına göre, imalat sektöründe hızla yükselen robot kullanımı sadece Çin'de 14 milyon insanın işsiz kalmasına neden olacak. 2000 tarihinden bu yana ABD, Avrupa ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1.7 milyon insan robot kullanımının artmasından ötürü işlerini kaybetti" dedi ve ekledi:

"Covid-19 robot ve otomasyon sistem kullanımına geçişi hızlandıracak. Kimi araştırmalara göre dünya genelinde 200 milyon insan bu süreç sonunda işsiz kalacak.

Ama bu değişim aynı zamanda yeni iş kollarının ortaya çıkmasına neden olacak. Robot kullanabilen, programlayan, yazılım çözümleri geliştiren, otomasyon sistemleri geliştiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital alt yapıları oluşturan, bu konuda uzmanlaşan başka bir iş gücüne ihtiyaç olacak.

"Şimdi üretim alt yapılarındaki dönüşüme paralel ama sistemli bir biçimde insan gücümüzü bu becerilere kavuşturabiliriz, üniversitelerden, meslek liselerinden mezun olacakları bu bilgilerle donatabiliriz.

"Covid-19 bir takım süreçleri hızlandırmış olabilir, ama henüz geç değil, hem üretim alt yapımızı hem de insan kalitemizi buna göre hızlı ve sistemli bir program ile dönüştürebiliriz. Yapacağımız en büyük hata bunu görmezden gelmek olur."

Tezmaksan, Covid-19 salgını nedeniyle online servis ile bakım hizmetini ücretsiz olarak sanayinin hizmetine açtı. Çalışanlarının yüzde 90'ı mühendislerden oluştuğuna işaret eden Aydoğdu, "Ülkemizde talaşlı imalat yapan herkese ücretsiz online servis vererek üretimin devam etmesi konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu günleri dayanışma içerisinde ve en az hasar ile geçireceğimize inanıyoruz" dedi.

Online bakım hizmetine ihtiyaç duyan fabrikalar ve üretim tesisleri, Tezmaksan'ın web sayfası üzerinden form doldurarak ilgili birimlere ulaşabiliyorlar.

Covid-19 salgınının sektörler üzerinde yarattığı ekonomik yıkımı azaltmak için çıkarılan destek paketlerini ve kredi yapılandırmalarını olumlu bulan Aydoğdu, "Ancak uzun vadede firmalarımızın ders çıkarıp yeni dünya düzenine hızlıca uyum sağlaması gerekli" dedi ve şöyle devam etti:

"Tezmaksan yedi yıl önce aldığı kararla diğer bütün iş alanlarına devam etmekle birlikte, teknoloji üreten bir şirket hedefiyle Ar-Ge yatırımlarını attırdı.

"Akıllı fabrikalar için dizayn edilen robotlu otomasyon sistemi Cubebox, uzaktan CNC üretim takip yazılımı Kapasitematik, robotlu makine kontrol ünite yazılımı ROBOCAM Türkiye'nin yerli ve milli Endüstri 4.0 uygulamaları ve Tezmaksan imzası taşıyor.

"Akıllı gözlüklerle sahayı anlık izleyebilen ve genel merkezden ihtiyacı olan kullanım kılavuzlarını gözlük camına yansıtan ürün yatırımlarımız var.

"Covid-19 salgını üretimin uzaktan yapılmasına yardımcı olan bütün bu uygulamaların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Türkiye'de üretimin şu anda devam edebilmesi için insanların iş yerlerine, fabrikalara gitmesi gerekmekte.

"Oysa Almanya, Kore ve Japonya'daki ölüm oranlarının azlığı sadece sağlık sisteminin iyi olması ya da sadece alınan kararlarla alakalı değil. Bahsi geçen ülkeler robotlu üretim,

otomasyon ve uzaktan takip sistemleri alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

"Kriz anlarında insanı koruyan ama üretimin de devamını sağlayan sistem ve modele sahip olmanız, yaşadığınız trajedinin boyutunu minimize edebiliyor. Bu üç ülkede bunu gördük." (Fotoğraflı)


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:06 Kaynak: DHA

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