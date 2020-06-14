Covid-19 Sonrası Satışın Geleceği ve Geleceğin Satışçıları Nasıl Olacak?





TEDİ Eğitim Danışmanlığı'nın kurucusu, eğitimci ve yazar Ümit Ünker, Covid-19 sonrası satışın geleceğini ve geleceğin satışçılarının nasıl olacağını anlattı. Ünker, "Covid-19'un Sektörlere Etki Endeksi" adlı makalede sektörlerin, personel etkisi, gelir etkisi, tedarikçi etkisi ve genel etkilenme durumları gibi dört ayrı parametrede incelendiğini söyledi. Majör seviyede etkilenme, ılımlı seviyede etkilenme ve önemli seviyede etkilenme gibi parametrelerin olduğunu belirterek 11 farklı sektörün araştırıldığını ve en fazla etkilenenin imalat sektörü olduğunu aktardı.









Pandemi'den önce %70 yüz yüze, %30 online görüşme yapıldığını, pandemi sürecinde %100 online olarak toplantılar, eğitimler yapıldığını ve normalleşme dönemine girildiğinde ise bunun %50 online, %50 yüz yüze olacağını söyleyen Ünker, satışın geleceği noktasında ise %30 yüz yüze, %70 online görüşme olacağını açıkladı.









Geleceğin satıcılarının kod yazılımı bilmek zorunda olmadığını ancak bir webcam üstünden ya da telefondan toplantı yaparak bunu kısa sürede sonuçlandırması ve mesajı doğru bir şekilde iletmesi gerektiğini vurguladı. Bundan sonraki değişim süreçlerinin başında, 'empatik yapay zeka'yla karşı karşıya kalacağımızı belirterek daha yalın bir satış stratejisi gütmemiz gerektiğini aktardı.



