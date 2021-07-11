Covid-19 Sonrası Tarım ve Gıda Sektörü – Türkiye'de Kıtlık Olacak Mı?

Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, Covid-19 sonrası tarım ve gıda sektörü hakkında bilgi verdi. Rıfat Tekbaş, Covid-19 sonrasında tarım ve gıdaya hükmeden ülkelerle diğer ülkeler arasında fark oluşacağını ve birçok ülkede paketli ürün kullanımının artacağını söyledi.

Covid-19 şartlarına rağmen tarımın devam ettiğini ve bu nedenle kıtlık beklemediklerini belirten Tekbaş, "Üretimi artırmak için elimizdeki bütün argümanları harekete geçirip ayçiçeği üretimimizi ilk başlarda 2 milyon tona, sonra 2,5-3 milyon tona çıkarmamız gerekiyor." dedi.