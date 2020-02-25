Covid-19 sözlüğü: Yeni tip koronavirüs için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz?

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada 80 binden fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs Covid-19'un adını neredeyse duymayan kalmadı.



Peki endişeyle takip ettiğimiz bu salgın hastalık için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz ?