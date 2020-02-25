Covid-19 sözlüğü: Yeni tip koronavirüs için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 sözlüğü: Yeni tip koronavirüs için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz? - Son Dakika Dünya

Covid-19 sözlüğü: Yeni tip koronavirüs için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz?

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada 80 binden fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs Covid-19’un adını neredeyse duymayan kalmadı. Peki endişeyle takip ettiğimiz bu salgın hastalık için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz ?

Covid-19 sözlüğü: Yeni tip koronavirüs için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz?, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada 80 binden fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs Covid-19'un adını neredeyse duymayan kalmadı.


Peki endişeyle takip ettiğimiz bu salgın hastalık için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz ?

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı
Koronavirüsle mücadele eden İran'da 5,5 milyondan fazla stoklanmış maske ele geçirildi Çin'de annesinin karnında koronavirüs bulaşan bebek, tedavi uygulanmadan kendi kendine iyileşti Koronavirüs sonrası ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 18:50:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 sözlüğü: Yeni tip koronavirüs için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]