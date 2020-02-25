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Covid-19 sözlüğü: Yeni tip koronavirüs için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz?
6 saat önce
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada 80 binden fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs Covid-19’un adını neredeyse duymayan kalmadı. Peki endişeyle takip ettiğimiz bu salgın hastalık için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz ?
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada 80 binden fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs Covid-19'un adını neredeyse duymayan kalmadı.
Peki endişeyle takip ettiğimiz bu salgın hastalık için kullanılan terimlerin ne kadarını biliyoruz ?
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:12
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