VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU' - Son Dakika

VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'

22.05.2021 13:12

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorların 'Covid-19 salgınının cinsel işlevlere etkisi' konulu araştırmasıyla koronavirüsün sağlıkçılarda bir etkisi daha ortaya çıktı.

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorların 'Covid-19 salgınının cinsel işlevlere etkisi' konulu araştırmasıyla koronavirüsün sağlıkçılarda bir etkisi daha ortaya çıktı. Araştırmaya göre, erkek sağlık çalışanlarında stres bozukluğuna bağlı 'erektil disfonksiyon' (sertleşme sorunu) tespit edildi. Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, çalışmanın, hakemli tıbbi dergi 'Andrologia'da yayımlandığını söyledi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve Ankara'ya tayin olan Üroloji Uzmanı Dr. Ender Cem Bulut, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Bulut, Üroloji Uzmanı Dr. Serhat Çetin, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Kasım Ertaş ile Rize'ye tayin olan Üroloji Uzmanı Dr. Murat Yavuz Koparal tarafından 'Covid-19 salgınının cinsel işlevlere etkisi' konulu araştırma yapıldı. Çalışma, Covid-19 servislerinde görevli 159 erkek sağlıkçıya uygulandı ve 200 kişilik kontrol grubu oluşturuldu. Çalışmada katılımcıların yaş, cinsiyet gibi demografik verileri ile çalıştıkları bölümlerle ilgili meslek, medeni durum bilgileri yer aldı. Araştırmayla sağlık çalışanlarının Covid-19 ve ilgili faktörlerden cinsellik yönünden ne ölçüde etkilendiğinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışma sonunda sağlık çalışanlarında hem stres bozukluğu hem de 'erektil disfonksiyon' probleminin daha yüksek oranlarda olduğu görüldü. Çalışma sonucuna göre, "Salgında sağlık çalışanları psikolojik travmaya maruz kalıp cinsel işlevleri olumsuz etkilenebilir" denildi.

BİLİMSEL DERGİDE YAYIMLANDI

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, sağlık çalışanları olarak salgın sürecinden çok etkilendiklerini söyledi. Daha önce hastane doktorlarıyla salgının sağlık çalışanları üzerindeki psikolojik etkisinin araştırıldığını belirten Başhekim Çelik, 'Covid-19 salgınının cinsel işlevlere etkisi' konulu çalışmanın hakemli tıbbi dergi 'Andrologia'da yayımlandığını kaydetti.

Salgınların ciddi travmaya neden olduğunu da belirten Başhekim Çelik, "Yani bir deprem gibi bir savaş gibi düşünebilirsiniz. İnsanların psikolojisini etkiliyor. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının psikolojisini de etkiliyor. Bu afetler, bu salgınlar sonrası travma sonrası stres bozukluğu olduğu dünyaca herkes tarafından kabul edilen bir sorun yaşanıyor. Sağlık çalışanları, salgında en ön safhada savaştıkları için bunlar da bu travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kesimi oluşturuyor. Salgının posttravmatik stres bozukluğunun yarattığı etkilerini bilimsel olarak ortaya koymak için daha önce çalışma yapmıştık. Orada da özellikle sağlık çalışanları arasında evli kadınlar ve kesin Covid tanısı almış alanlarda çalışan sağlıkçılarımızın bu stres bozukluğunu ciddi anlamda yaşadığını ortaya koymuştuk" diye konuştu.

Başhekim Çelik, yapılan yeni çalışmayla sağlık çalışanlarının Covid-19 ve ilgili faktörlerden cinsellik yönünden ne ölçüde etkilendiğinin belirlenmesinin amaçlandığının söyledi. Çelik, "Sonucunda şunu bulduk; erkek sağlık çalışanları kontrol grubuna göre, anlamlı bir derecede erektil disfonksiyon yaşıyorlar. Dolayısıyla bu ikinci bilimsel yayımla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak pandemi sürecinde çalışan sağlıkçılarımızın hem psikolojik değerlendirmesini hem cinsel fonksiyon değerlendirmesini yaptık" dedi.

PSİKOSOSYAL DESTEK BİRİMİ

Sağlık çalışanlarının psikolojik olarak etkilendikleri gibi özel hayatlarında salgından çok etkilendiklerini belirten Başhekim Çelik, hastanenin psikososyal destek birimine başvuran çok sayıda personel olduğunu söyledi. Ciddi kaygı bozukluğu olan çalışanlar gözlemlediklerini belirten Çelik, "Test yapıldıktan sonra psikososyal destek birimimiz devreye giriyor ve o hastalara terapi ile ilaç desteği verildiğinde psikolojilerinin düzeldiğini ve cinsel fonksiyonlarını da geri kazandığını biliyoruz. Hastanemizde bu anlamda tedavi edici işlem yapılıyor" diye konuştu.

KAYGI ZEMİNLİ CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU

Araştırmayı yürüten ve Van'dan Ankara'ya tayin olan Üroloji Uzmanı Dr. Ender Cem Bulut ise "Savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi travmatik deneyimler insanlarda stres bozukluğu yaratmakta. Buna bağlı erkeklerde de cinsel problemler görülmektedir. Bilinmezliklerle dolu olup herkes için yeni olan Covid-19 pandemisi, sağlık çalışanlarının iş yükünü çok ciddi derecede artırmış, kendileri ve aileleri için yüksek kaygı düzeyleri oluşturmuştur. Biz de buna yönelik yaptığımız anketle erkek sağlık çalışanlarında kaygı zeminli cinsel fonksiyon bozukluğunu araştırdık. Çalışmamızda erkek hemşireler ve evli sağlık çalışanlarında ereksiyon problemlerinin daha fazla olduğunu gördük; psikolojik destek ve hizmet içi eğitimlerin bu gruplar üzerinde yoğunlaşması gerektiğini önerdik" dedi.

VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'
VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'
VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'
VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'
VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'
VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'
VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'
VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'
VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'
VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'
VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU'

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN 'COVİD-19 STRESİ, ERKEK SAĞLIKÇILARDA EREKTİL DİSFONKSİYONA NEDEN OLDU' - Son Dakika


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