"Covid-19 süreci check-up'a olan ilgiyi artırdı" - Son Dakika

"Covid-19 süreci check-up'a olan ilgiyi artırdı"

Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların genel sağlıkları konusunda bilgi almak istediklerini kaydeden Dr. Hüseyin Çetinalp, bu süreçte check-up a olan talebin arttığını belirtti.

Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların genel sağlıkları konusunda bilgi almak istediklerini kaydeden Dr. Hüseyin Çetinalp, bu süreçte check-up a olan talebin arttığını belirtti.

Medicana Çamlıca Hastanesi Check Up Uzmanı Dr. Hüseyin Çetinalp, Dönemsel Sağlık Taraması'nın (Check-Up) genel olarak kişinin sağlık geçmişini, fiziksel muayeneyi ve testleri içerdiğini belirterek, "Biz check up ile kişiye genel sağlık durumu ile ilgili bilgi vermenin yanı sıra, kronik hastalıklar için olası risk faktörlerini tanımlayabiliyoruz. Belirti vermeyen bir hastalığı varsa bununla ilgili bir teşhis yapabiliyoruz, sağlıklı yaşamaları için genel sağlık durumu tablosuna göre beslenmeden düzenli spor yapmalarına yönelik bir yol çizebiliyoruz. Aynı zamanda da son kontrollerinden bu yana sağlık verilerini güncelliyor ve karşılaştırma yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Sonbahar ve kış mevsiminde sıcaklığın ani düşüşleri ile soğuk algınlığı, nezle veya grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın bir şekilde görüldüğünü kaydeden Uzm. Dr. Hüseyin Çetinalp, "Bağışıklık sistemi güçlü olanlar bu hastalıklara karşı dirençli olmaktadır. Yetersiz ve sağlıksız beslenenlerde ve fiziksel aktivitesi düşük olan kişilerde ise birçok enfeksiyon hastalıklarına yakalanma durumu aniden gelişebilmektedir. O zaman burada bağışıklık sistemini güçlendirmek için karşımıza 2 anahtar çıkmaktadır. 1- Yeterli ve sağlıklı beslenme 2- Yeterli fiziksel aktivite. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmek için; günlük beslenmede yeterli miktarda protein almak güçlü bağışıklık için ilk şarttır. Özellikle süt, süt ürünleri, yumurta gibi biyolojik değeri yüksek proteinleri tüketmek oldukça önemli olmaktadır. Haftada en az 3 kere en az 45 dakika orta tempo yürüyüşler güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça yardımcıdır" ifadelerine yer verdi.CHECK-UP YAPTIRARAK BAĞIŞIKLIKLA İLGİLİ BİLGİ ALINABİLİR Mİ?Uzm. Dr. Hüseyin Çetinalp, "Son dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle, bağışıklık sisteminin durumu ve ilişkisi sık sık gündeme getirilmektedir. Gerçekten de, benzer koşullarda görünen kişilerden birisi hastalığı daha ağır geçirirken, diğeri hafif geçirmekte ve iyileşmektedir. Bu durum, ancak kişilerin bağışıklık sisteminin gücünün yerinde olup olmaması ile açıklanabilir. Bağışıklık sisteminin durumunu yüzde yüz açıklayabilecek parametreler ortaya koymak iddialı bir görüş olacaktır. Ancak, belirtilen parametreler, bağışıklık sistemi ile ilgili temel test parametreleri olarak kabul edilebilir. Bu testlerle, en azından bağışıklık sisteminde yer alan bağışıklık yanıtlarının yerinde olup olmadığı yanında, doku ve organ fonksiyonlarının durumu da ortaya konularak, kişinin enfeksiyonlara ne ölçüde hazır olduğu hakkında temel bir fikir edinebiliriz. Bu nedenle, bağışıklık sisteminin durumunu ortaya koyabilecek test panellerini bulunmaktadır" şeklinde konuştu.BAĞIŞIKLIĞIMIZI MEVSİMSEL HASTALIKLARA KARŞI NASIL GÜÇLENDİREBİLİRİZ?Kışın vazgeçilmez ikilisi soğuk algınlığı ve grip olduğuna değinen Dr. Çetinalp, "Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından sayılan enfeksiyon hastalıklarının yaşandığı bu dönemde vücut direnci azalmakta, bu da hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. İşte bu nedenle sağlıklı ve bilinçli beslenme çok önem taşımaktadır. Burada rengarenk beslenme gibi bir motto bulunmaktadır. Böylece ihtiyacımız olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri de almış oluruz. A ve C vitaminleri antioksidan vitaminlerdir. Antioksidanlar sayesinde vücut direnci artmakta, böylelikle enfeksiyonlara yakalanma riski azalmakta, eğer hastalık oluşmuşsa daha kısa sürede atlatılması sağlanmaktadır. Turunçgillerden elma-nar ve kiviye; brokoliden havuç, lahana ve kerevize; kabaktan pırasa, yeşil ve kırmızı bibere; turptan roka, marul, maydanoz, tere gibi yeşilliklerle rengarenk beslenmek gerekiyor. Kış aylarında bol bol balık tüketilmesi de çok önemlidir. Balığın kızartma değil fırında ya da buğulama olarak tercih edilmesini tavsiye etmekteyiz. Doğal birer antibiyotik olan soğan ve sarımsağı pişirmek yerine çiğ tüketmek gerekiyor. Gün içerisinde birer avuç fındık, badem, ceviz tüketmeyi ihmal etmemek gerekmektedir" şeklinde konuştu."DÜZENLİ CHECKUP ERKEN TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİDİR"Dönemsel Sağlık Taraması (Check-Up) yaptırmanın, hiçbir şikayeti olmayan kişilerde, gizli kalmış ve ileride hastalığa yol açabilecek problemlerin saptanması ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağladığının altını çizen Dr. Çetinalp, şu ifadelere yer verdi:

"Hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamak çok önemlidir. Bu nedenle, hiçbir şikayeti olmasa da her insanın belirli periyotlarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Bu periyotlar yaşa ve kişinin genel durumuna göre değişebilir. 6 ayda bir yapılacak olan checkup ile meme, rahim ağzı, prostat ve kalın bağırsak kanserlerinin erken dönemde teşhisi mümkündür. Unutmamak gerekir ki çok hastalık erken dönemde fark edilirse, uygulanacak tedavinin başarısı da o denli fazla olmaktadır. Bu nedenle yılda bir kez yaptırılacak Check-Up ile sağlığınızdan emin olmak mümkündür."


Koronavirüs, Çamlıca, Up, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 10:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Covid-19 süreci check-up'a olan ilgiyi artırdı' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi         
14:10
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek         
14:03
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı         
12:21
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı         
12:05
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak         
12:00
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı         
11:22
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu         
11:07
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi         
10:58
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor         
10:31
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı         
23:53
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı         
23:21
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı         
18:21
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 17:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Covid-19 süreci check-up'a olan ilgiyi artırdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei