Manavgat'ta çiftçilik belgesi kuyruğu - Son Dakika

Manavgat'ta çiftçilik belgesi kuyruğu

Covid-19 sürecinde çiftçi belgesi sayısında artış

2019 yılında 315 belgeli çiftçi bulunurken, 1 Mart - 31 Aralık 2020 tarihinde bu sayı bin 173 oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemiden dolayı oluşan turizm durgunluğu, ilçe halkını çiftçiliğe ve hayvancılığa yönlendirdi. Ziraat Odası önünde çiftçilik belgesi için ilk kez kuyruk oluşurken, pandemi sürecinde çiftçilik belge sayısında 4 kat artış yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Manavgat'ta çok sayıda insanın çiftçiliğe ve hayvancılığa yöneldiğini gözler önüne seriyor. Emniyet güçlerinin yaptığı denetimlerde durdurularak kimlik kontrolü yapılan araç sürücülerinin neredeyse yüzde 90'ı çiftçi belgesi sahibi olduğu gözleniyor.

Ziraat Odası önünde çiftçilik belgesi için tarihte ilk kez kuyruk oluşurken, 1 Mart-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Manavgat Ziraat Odası'ndan 50 TL ödeyerek çiftçilik belgesi alanların sayısının bin 173 olduğu bildirildi. Bu sayının ilçe genelinde 2019 yılında ise sadece 315 olarak kayıtlara geçmişti.