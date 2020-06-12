Covid-19 sürecinde yeni eğitim nasıl olmalı konusu Artvin'de masaya yatırılacak - Son Dakika

Covid-19 sürecinde yeni eğitim nasıl olmalı konusu Artvin'de masaya yatırılacak

Artvin'de 24-26 Haziran tarihlerinde "Covid-19 sürecinde eğitimde yeni normlar uluslararası e-kongresi" düzenlenecek

ARTVİN - Artvin'de 24-26 Haziran tarihlerinde "Covid-19 Sürecinde eğitimde yeni normlar uluslararası e-kongresi" düzenlenecek.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde eğitim alanında gerçekleşen değişimler ve gelişmelere yönelik çalışmalarla nasıl olmalı, konusu Artvin'de masaya yatırılıyor. 24-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan, "Covid-19 sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Uluslararası e-Kongresi" yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Uluslararası Covid-19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar" 24-25-26 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek. E-Kongre ile yurt içi ve yurt dışındaki bilim insanları katılımcılarla buluşacak.

E-kongre ile ilgili Artvin Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, "Küresel bir salgın haline gelen Covid-19, insanların sosyal hayatları başta olmak üzere dünyada birçok değişikliğe sebep oldu. Değişime uğrayan alanlardan birisi belki de en önemlisi ise eğitim-öğretim faaliyetleridir. Pandemi bütün dünyaya teknolojik altyapının önemini bir kez daha gösterdi. Ülke olarak dünyada çok az ülkenin sahip olduğu altyapımızla eğitim öğretim faaliyetlerine ara vermeden uzaktan eğitim yöntemiyle devam edebildik. Bu süreçte bakanlığımızın yaptığı yatırımlarla uzaktan eğitim uygulamalarımızı geliştirmeye devam ettik. Öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim uygulamalarındaki yeterliliklerini geliştirmeye devam ediyorlar Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğiyle hazırladığımız 'Uluslararası Covid-19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar' pandemi sürecinde eğitime bakışın ülkemizde akademik düzeyde ele alınacağı ilk uluslararası e-kongre olacak" dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ise konuşmasında Çoruh üniversitesi olarak uzaktan eğitim sürecinde yürütülen faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra e-kongrenin hazırlanmasında emeği geçen personele teşekkürlerini iletti.