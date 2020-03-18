"Covid-19 tanı öncesi özel sağlık sigortası kapsamında" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Covid-19 tanı öncesi özel sağlık sigortası kapsamında' - Son Dakika Ekonomi

"Covid-19 tanı öncesi özel sağlık sigortası kapsamında"

6 saat önce

Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Taner Çağatay, Covid-19 ile ilgili muayene ve ve tetkiklerin, "tanı koyulana kadar özel sağlık sigortası kapsamında" olduğuna dikkat çekti ve tanı sonrası hastaların "devlet güvencesi"ne alındıklarını vurguladı.

Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Taner Çağatay, Covid-19 ile ilgili muayene ve ve tetkiklerin, "tanı koyulana kadar özel sağlık sigortası kapsamında" olduğuna dikkat çekti ve tanı sonrası hastaların "devlet güvencesi"ne alındıklarını vurguladı.

DHA'nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Çağatay, " Türkiye'de Covid-19 vakalarının artması ve bakanlıkların tedbirleri artırmasıyla birlikte özel sağlık sigortası sahipleri poliçeleriyle özel hastanelerde tedavi olup olamayacaklarını sorgulamaya başladı" dedi ve ekledi:

"Tanı koyulana kadar yapılan muayene ve tetkikler özel sağlık sigortası kapsamında, tanı

koyulduktan sonra hasta, devlet güvencesindedir. Aracı kurumlara bu konuda çok soru geliyor ve

kara gün dostu olan sigortanın bir kez daha önemi hatırlanıyor. Gerek özel sağlık, gerekse tamamlayıcı sağlık poliçeleri, yapılan testin sonucunda bir kişide Covid-19 tespit edilmesi halinde, kişinin karantina kapsamına alınması ve tedavisinin devlet hastanelerinde yapılması söz konusudur. Bu durumda da bireyin tedavisi özel sağlık poliçesinden yapılamaz."

Çağatay, sigorta şirketlerinin, sigortalıların olası taleplerine yanıt vermek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak için 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı yaptıklarını ekledi. (Fotoğraflı)


Koronavirüs, Sigorta, Türkiye, DHA, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:27 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor         
10:03
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:20:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Covid-19 tanı öncesi özel sağlık sigortası kapsamında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]