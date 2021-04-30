Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu - Son Dakika

Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu

30.04.2021 10:32

ANKARA'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nda şubat ayına göre, günlük gelen numune sayısı, 4 kat artarak, 8 binlere yükseldi.

ANKARA'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nda şubat ayına göre, günlük gelen numune sayısı, 4 kat artarak, 8 binlere yükseldi. DHA'nın görüntülediği laboratuvarda, tanı konulan numunelerin yüzde 95'ini İngiltere mutasyonu oluşturuyor.

Ankara'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 tanı laboratuvarından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nı DHA görüntüledi. 7 gün 24 saat 65 kişilik personelin çalıştığı laboratuvarda; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği ilçelerin yanı sıra Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi'nden gelen numuneler inceleniyor. Ayrıca bütün özel kurumlardan gelen numuneler de burada teste tabi tutuluyor. Laboratuvarda kullanılan, Sağlık Bakanlığı'nca sağlanan tanı kitleri ile mutasyonlu virüsler de tespit ediliyor.

'GÜNLÜK NUMUNE SAYISI 4 KAT ARTTI'

Laboratuvarda günlük test sayısı, şubat ayına göre 4 kat artarak, 8 binlere yükseldi. Laboratuvar sorumlusu ve mikrobiyoloji uzmanı Gönül Aksu, şubatta gelen numune sayısının çok düştüğünü belirtip, "O zamanlar bu sayı günlük 2-3 bin bandında gidiyordu sonra yavaş yavaş artmaya başladı. Geçen hafta bu sayı günlük 8 bine çıktı. Şimdi ise biraz daha sakinledi ama şubat ayına göre geçtiğimiz hafta günlük gelen numune sayılarımız 4 katına çıktı. Numune sayısı arttıkça buradaki çalışma da yoğunlaşıyor. 24 saat nöbet tutuyoruz. Gece de çalışılıyor. Gelen numunenin en fazla 8 saat içinde sonucunun çıkması hedefleniyor. Öyle olunca çok yoğun ve tempolu bir çalışma süreci oldu ve o süreç hala devam ediyor" dedi.

'TANILARIN YÜZDE 95'İ İNGİLTERE MUTASYONU'

Mikrobiyoloji uzmanı Aksu, gelen numuneler arasında İngiliz varyantının sıkça görüldüğüne dikkat çekerek, "Bakanlığımızın bize temin ettiği mutasyonu da saptayan bir kit kullanıyoruz. Mutasyonların bir kısmını saptıyor ve şu anki kitimiz 3 kanal üzerinden çalışıyor. Bu İngiltere mutasyonunu direkt saptıyor. Her çalışmada eğer varsa biz İngiltere mutasyonunu görebiliyoruz. İngiltere mutasyonu şu an pozitif olarak tanı koyduğumuz örneklerin yüzde 95'ini oluşturuyor. Hakim mutantı, İngiltere mutantı olarak söyleyebiliriz. Yüzde 95 civarında İngiltere mutasyonu saptıyoruz" diye konuştu.

'POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 25-30'

Gönül Aksu, günlük numuneler arasında vaka artışlarından sonra pozitiflik oranlarının da arttığına dikkat çekerek, "Gelen numuneler içinde pozitiflik oranımız da değişti bu son vaka artışlarıyla birlikte. Mart ayı başında gelen numunelerde pozitiflik oranımız yüzde 10-15 bandındaydı. O giderek artmaya başladı. Şu anda ise bu oran yüzde 25-30 civarında yani gelen numunelerin yüzde 25-30'unda pozitiflik saptıyoruz" dedi.

Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu
Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu
Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu
Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu
Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu
Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu
Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, England, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Profesör Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti
İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor         
11:17
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı         
11:04
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi         
10:40
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Kaldırımda oturan çocuğun kovayla yaptığı şov, yoldan geçenleri kendine hayran bıraktı Kaldırımda oturan çocuğun kovayla yaptığı şov, yoldan geçenleri kendine hayran bıraktı         
09:45
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın         
09:43
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi         
06:57
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var         
05:57
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 11:47:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement