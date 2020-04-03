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Covid 19 tanısında kullanılacak tanı cihazının kritik bileşenlerini PMS üretiyor
16 dakika önce
Roche Diagnostics International tarafından yeni geliştirilen ve başta COVID-19 Pandemisi için gerekli ileri testleri de yapma özelliğine sahip yeni Roche moleküler SARS-CoV-2 test cihazı 'nın kritik bileşenleri, PMS Tıp Teknolojileri tarafından üretiliyor.
Roche Diagnostics International tarafından yeni geliştirilen ve başta COVID-19 Pandemisi için gerekli ileri testleri de yapma özelliğine sahip yeni Roche moleküler SARS-CoV-2 test cihazı 'nın kritik bileşenleri, PMS Tıp Teknolojileri tarafından üretiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:47
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