Covid-19 tedavisi devam eden Muhittin Böcek için manevi destek kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) tedavisi yoğun bakımda devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için, sosyal medyadan #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek başlıklı tag çalışması başlatıldı.

17 Ağustos pazartesi günü Covid-19'a yakalanıp hastanede kontrol amaçlı izole altına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü tarihinde kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptandı. Ancak Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat oluşan Böcek'in tedavisi yoğun bakım koşullarında devam etti.

"#TürkiyeSeninleMuhittinBöcek"

Halen yoğun bakımda bulunan Böcek için sosyal medyadan manevi destek kampanyası başlatıldı. Aralarında birçok siyasi isminde katıldığı sosyal medya kampanyasında #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek başlıklı tag açıldı. Oluşturulan kampanya büyük destek gördü.

En son paylaşımı: "Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum"

Muhittin Böcek, korona virüse yakalandığını bildirmesinin ardından son paylaşımını 21 Ağustos Cuma günü yapmıştı. Hastanedeki fotoğrafını paylaşana Böcek, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen,arayan,sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." İfadelerini kullanmıştı. - ANTALYA