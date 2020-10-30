Covid-19 tedavisi gören Akpolat, kutlamalara hastaneden verdiği mesajla katıldı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yıl dönümünü çeşitli etkinlikler düzenleyerek ilçenin her yerinde coşkuyla kutladı. Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Rıza Akpolat da tedavi gördüğü hastaneden bir mesaj yayınlayarak vatandaşların 29 Ekim coşkusuna ortak oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da coşkuyla kutlandı. Bu sene pandeminin etkisiyle kısıtlı katılımcıyla gerçekleşen kutlamalar 27 Ekim'de Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde Ata'mızın özel kıyafetlerinden seçkilerin sergilendiği 'Cumhuriyet Defilesi'yle başladı. 28 Ekim'de resmi tören kutlamalarıyla devam eden Cumhuriyet Coşkusu, akşam da Akatlar Kültür Merkezi'nde iki memleket sevdalısı; Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet'in yaşamının anlatıldığı "Esaretten Özgürlüğe" adlı tiyatro oyunu ile sürdü. 29 Ekim'de ise Barbaros Meydanı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlayan kurtuluş ve kuruluş hikayesinin anlatıldığı 'Cumhuriyet ve Atatürk' fotoğraf sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. 10 Kasım'a kadar devam edecek sergiyi büyük bir merakla inceleyen vatandaşlar sergiyi gezerken duygusal anlar yaşadı. Beşiktaş'ın önemli noktalarında da sokak sanatçıları hem Beşiktaşlı hem de İstanbullu vatandaşlara özel marşlar çalarak cumhuriyet coşkusunu vatandaşlara doyasıya yaşattı. Sokak sanatçıları Beşiktaş Çarşı, Ortaköy, Arnavutköy ve Levent'te 29 Ekim sabahından akşama kadar vatandaşlara adeta bir resital sundu.

19.23'TE BEŞİKTAŞ HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEDİ

Saatler 19.23'ü gösterdiğinde Barbaros Meydanı'na ellerinde Türk bayraklarıyla gelen yurttaşlar önce saygı duruşunda bulundu ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kutlamalar boyunca Beşiktaş'ın her yerinde led ses araçları 29 Ekim coşkusunu marşlarla vatandaşlara doyasıya yaşattı. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleşen kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Akatlar Kültür Merkezi'nde ise "İlelebet… Bir Atatürk Hikayesi" adlı tiyatro oyunu sergilenerek 29 Ekim kutlamaları son buldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden bir mesaj yayınlayarak tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Akpolat, " Değerli Komşularım, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyerek yola çıkmışlardı. Bugün, o yolun en büyük kazanımı Cumhuriyet'imizin 97'inci yılını kutluyoruz. Hürriyet ve bağımsızlığı için topyekün mücadele veren bir halkın evlatları olarak, Cumhuriyeti ve değerlerini yarınlara sağlam bir şekilde taşımak, demokrasiyi güçlendirmek bizim en önemli vazifemiz. 97. Yıl anısına bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde kaleme aldığım yazımda belirttiğim gibi, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşırken var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Covid-19 tedavi süreci hakkında da bilgi veren Başkan Akpolat: " Covid- 19 tedavi sürecim hastanede müşahede altında devam ediyor. Bu vesileyle dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah kısa süre içerisinde sağlıklı günlerde yeniden bulaşacağız" dedi.