Covid-19 tedavisi gören belediye başkanından vatandaşlara önemli uyarı - Son Dakika

Covid-19 tedavisi gören belediye başkanından vatandaşlara önemli uyarı

02.12.2020 16:37
Covid-19 tedavisi gören belediye başkanından vatandaşlara önemli uyarı, System.String[]

Isparta'da 3 haftadır Covid-19 tedavisi gören Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Isparta'da 3 haftadır Covid-19 tedavisi gören Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Salgına yakalanmadan önce bağışıklık sistemine güvendiğini belirten Sezgin, "Üç yanlış bir doğruyu götürmüyor bu işte. Tek yanlış tüm doğruları götürüyor" dedi.

Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, 3 hafta önce akciğerinde görülen bir leke üzerine Isparta Şehir Hastanesi'ne yatırıldı. Sezgin, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alındı. 3 haftalık yoğun tedavi sürecinin sonunda normal hayata adım atmaya başlayan Sezgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatarak, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

"DOKTORLARIN TAVSİYESİ İLE TELEFONUMU İLK KEZ UZUN SÜRE KAPATTIM"

Hastanede tedavisi devam eden Mehmet Sezgin, "Kovid-19 ile mücadelemin 3. haftasında cenabı Allah'ın izni cesur sağlık çalışanlarımızın üstün gayret ve motivasyonu ile normal yaşantımıza adım atmaya başladık. Bu arada sevenlerimizin duaları da bizleri hayata bağlayan güç kaynağımız oldu. Bizler için mücadelesini 24 saat veren doktorlarımın tavsiyesi ile telefonumu ilk defa uzun süreli kapattım. Çünkü bir nefesin önemi çok büyüktü. Bu konuda haklarınızı helal edeceğinizi umarım. Sizlerle yaşamak o kadar güzel ki inanın düşmanımın bile yaşamasını istemeyeceğim. Bu illet değil, bu saatten sonra dışarıda dolaşmak eğer camdan bakmaya razı olursak. Bunun içinde diyorum ki resmi kurumlarımızın alacağı karara bağlı olmadan ne olur kendimize bir yol çizip sosyal faaliyetlerimizi kısıtlayıp evde kalalım maske mesafe kuralına mütemadiyen uyalım. Kendimizden başkasına aktardığımız ve aktaracağımız illetin vebalini unutmayalım. Tabii ki en önemlisidir normal hasta muayene ve tedavi edercesine bizlerle meşgul olan sağlık ekibimizi de dinlendirmek ve onlarında bir ailesi olduğunu unutmamamız gerek iyi ki varlar" dedi.

"ÜÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRMÜYOR BU İŞTE"

Bağışıklık sistemime çok güvenliğini belirten Sezgin, "O nedenle Kovid olsam da hafif atlatırım herhalde diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Üç yanlış bir doğruyu götürmüyor bu işte. Tek yanlış tüm doğruları götürüyor. O nedenle evde kalma imkanı olan herkes mümkünse evde kalmaya devam etmeli ve çıkacaksa da maske mesafe hijyen kuralına sıkı sıkı uymalı" ifadelerine yer verdi.

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Covid-19 tedavisi gören belediye başkanından vatandaşlara önemli uyarı

Mehmet Sezgin, Koronavirüs, Gelendost, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 tedavisi gören belediye başkanından vatandaşlara önemli uyarı - Son Dakika


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