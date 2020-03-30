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Covid-19 tedavisi gören Fatih Terim taburcu oldu
7 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. 23 Mart'ta hastaneye yatan teknik direktörün tedavisi evinde devam edecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Liv Hospital Ulus'tan yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın 23 Mart'ta Covid-19 teşhisiyle hastaneye yattığı belirtilerek, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştirilen Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararıyla hastanemizden taburcu edilmiştir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:44
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