Covid-19 tedavisi gören Selin Yeninci taburcu oldu - Son Dakika

Covid-19 tedavisi gören Selin Yeninci taburcu oldu

08.03.2021 20:46
Covid-19 tedavisi gören Selin Yeninci taburcu oldu, System.String[]

Korona virüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Selin Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Korona virüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Selin Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, ünlü oyuncunun sağlığına yeniden kavuştuğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Selin Yeninci, 11 gün önce dizi çekimi için bulunduğu Adana'da korona virüse yakalandı. Genç oyuncu, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Acıbadem Adana Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu oldu.

Oyuncunun tedavisi hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, "Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat'ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle bugün, 8 Mart'ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz" dedi.

Taburcu olurken doktorlarına ve ilgili tüm sağlık personeline teşekkür eden oyuncu Selin Yeninci, "Sağlık çalışanları tüm gücüyle Covid-19'a karşı mücadele ediyor. Benim için çok zor ve acı dolu bir süreci sayelerinde atlatmış oldum. Bunun için başta doktorum Aydın Halefoğlu olmak üzere tüm Acıbadem ekibine çok teşekkür ederim. Covid-19'la ve diğer önemli hastalıklarla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - ADANA

Covid-19 tedavisi gören Selin Yeninci taburcu oldu

Koronavirüs, PCR Testi, Hastane, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Covid-19 tedavisi gören Selin Yeninci taburcu oldu - Son Dakika Magazin


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