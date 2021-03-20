SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem - Son Dakika

SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem

20.03.2021 09:48

Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istememSAMSUN'da 4 ay önce koronavirüse yakalanan Ali Bölükbaş (52), tedavi sırasında felç geçirdi.

Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem

SAMSUN'da 4 ay önce koronavirüse yakalanan Ali Bölükbaş (52), tedavi sırasında felç geçirdi. Koronavirüsü yenen ancak yatağa bakımlı hale gelen Bölükbaş, 3 haftalık fizik tedavi, ozon ve akupunktur tedavisinin ardından yeniden ayağa kalktı. Bu hastalığın çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Bölükbaş, 'Ben bu Covid'den çok çektim, kimsenin çekmesini istemem' dedi.

Samsun'da yaşayan Ali Bölükbaş, 4 ay önce rahatsızlandı. Gittiği hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Bölükbaşı'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Bölükbaş'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Covid-19 tedavisi sürerken felç geçiren Bölükbaş, koronavirüsü yendi ancak yatağa bakımlı bir hale geldi. Yeniden ayağa kalkmak için çareler arayan Bölükbaş, özel bir hastanede görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Cengizhan Doğan'a müracaat etti. 3 hafta süren fizik tedavi, ozon ve akupunktur tedavisinin ardından yeniden ayağa kalkan Bölükbaş'ın şimdiki hedefi ise koltuk değneği olmadan yürüyebilmek. Hastaneden taburcu olan Bölükbaş, Covid-19'un hafife alınmayacak bir hastalık olduğunu belirterek, herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

'HEDEFİM, KOLTUK DEĞNEĞİNİ DE ATMAK'

Hastalığı çok ağır geçirdiğini anlatan Ali Bölükbaş, 'Koronavirüs bir yerden bana bulaştı, hastalığı çok ağır geçirdim ve 3 ay hastanelerde yattım. 1 ay yoğun bakımda kaldım. Tedavim sırasında bir anda felç geçirdim. Ayağımı, kolumu hiç oynatamıyordum. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Cengizhan Doğan'a ulaştık. Beni muayene etti ve tedavim başladı. 3 haftada bu hale geldim, şimdi yürüyebiliyorum ve kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Hedefim, koltuk değneğini de atmak ve eski halime gelmek. Bu duruma gelmek için çok çaba harcadım, çok azmettim. Kurallara herkes uysun, maske, mesafe ve hijyen kuralları çok önemli. Ben bu Covid'den çok çektim, kimsenin çekmesini istemem. O nedenle herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Koronavirüs çok tehlikeli bir hastalık' dedi.

'HASTAYI İLK GÖRDÜĞÜMDE YATAĞA BAĞIMLIYDI'

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Cengizhan Doğan, 'Ali Bey, 4 ay önce koronavirüs geçirmişti ve buna bağlı olarak akciğerinde sıkıntı vardı. Bu nedenle 3 ay boyunca hastanede yatmış ve tedavi sırasında felç geçirmiş. Bunun üzerine hasta bize geldi. Hastayı ilk gördüğümde yatağa bağımlıydı, oturma dengesi yoktu, yürüyemiyor ve kolunu da kullanamıyordu. Bunun üzerine kendisine çok yönlü bir rehabilitasyon programı uyguladık. İlk önce yatak içinde egzersizler yaptık, daha sonra kolunu ve bacağını güçlendirmeye, dengesini sağlamaya yönelik tedaviler uyguladık. Aynı zamanda ozon ve akupunktur tedavisi de uyguladık. Ali Bey, çok azimli bir hastaydı, birinci haftanın sonunda yatak içinde oturmaya başladı, ikinci hafta kolunu ve bacağını kullanmaya başladı. 3 hafta gibi bir sürede hastamız şu an desteksiz bir şekilde, sadece bir bastonla yürüyebilir hale geldi. Şu an Ali beyin kimseye bir bağımlılığı yok, kıyafetlerini kendi giyebiliyor, lavaboya gidebiliyor. Tedavilerin ardından sosyal hayatına döndü' şeklinde konuştu.

SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem
SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem

Rehabilitasyon, Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN Covid-19 tedavisi sırasında felç geçirdi: Çok çektim, kimsenin çekmesini istemem - Son Dakika


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