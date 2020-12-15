Covid-19 tedavisi tamamlandıktan sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybetti - Son Dakika

Covid-19 tedavisi tamamlandıktan sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybetti

15.12.2020 18:42
Covid-19 tedavisi tamamlandıktan sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybetti, System.String[]

Isparta Şehir Hastanesi'nde korona virüse yakalandıktan sonra tedavi altına alınan ve son yapılan Covid-19 testi negatif çıkan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül (50), tekrar rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Isparta Şehir Hastanesi'nde korona virüse yakalandıktan sonra tedavi altına alınan ve son yapılan Covid-19 testi negatif çıkan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül (50), tekrar rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Isparta Şehir Hastanesi'nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Serdal Gül, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tedavinin ardından son testi negatif çıkan Gül, hastaneden taburcu edildi. Kısa bir süre sonra akciğerinden rahatsızlık geçiren Dr. Gül, 5 Aralık'ta Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serdal Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dr. Serdal Gül'ün 3 çocuk babası olduğu ve eşinin de Isparta Şehir Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, Dr. Serdal Gül'ün vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Dr. Keskin mesajında, "Isparta Şehir Hastanemiz radyoloji hekimi Uzman Doktor Serdal Gül'ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Radyoloji uzmanı, Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 tedavisi tamamlandıktan sonra rahatsızlanan doktor hayatını kaybetti - Son Dakika


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