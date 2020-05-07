Covid-19 tedbirleri kapsamında fabrikalardaki denetimler devam ediyor

Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Covid-19 tedbirleri kapsamında il genelindeki sanayi kuruluşlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.



Korona virüs salgınıyla mücadelede bir yandan toplum sağlığının korunması diğer yandan da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için üretim ve sanayi çarkları dönmeye devam ediyor. Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı Manisa'daki firmalar da üretimlerini sürdürüyor. Manisa'daki sanayi kuruluşları üretimlerini sürdürürken Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde, çalışan sağlığı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetliyor.



Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında ateş ölçüm, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre mesafe ve iş sürekliliğini sağlama gibi hususlara yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmaya devam edileceği açıklandı. - MANİSA