Covid-19 tedbirleri kapsamında KPSS heyecanı - Son Dakika

Kamu Personeli Seçme Sınavı, (KPSS) ülke genelinde olduğu gibi Kütahya'da da Korona virüs (Covid-19) önlemleri altında yapıldı. 2 yılda bir yapılan KPSS için tüm Türkiye genelindeki gibi kütahya'da da Covid-19 önlemleri alındı.

Sınava girecek adaylar okullara sabah erken saatte geldi. Adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Çekilen şeritlerle sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı.

Pandemi süreci nedeniyle evde daha fazla ders çalıştıklarını belirten öğrenciler, "Bir oturum gireceğim KPSS sınavına. İstatistik mezunuyum. İnşallah kolay bir sınav olur. Pandemi süreci aslında bizim için bir yandan da iyi oldu. Çünkü çalışmamız daha da fazla oldu. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın" diye konuştular.

Dışarıda sınava giren adayları bekleyen aileler ise evlatları için ter döktü. Bir çok aile çocukları ise Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. - KÜTAHYA