Covid-19 tedbirlerine uymayan 51 şahsa 160 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Covid-19 tedbirlerine uymayan 51 şahsa 160 bin lira ceza kesildi
Eskişehir'de, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 51 kişiye toplam 160 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 51 kişiye toplam 160 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı adreslerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim esnasında polis, bir dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirledi.
Ekipler, çalışmalar kapsamında Covid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 51 kişiye toplam 160 bin 650 lira idari para cezası uyguladı. - ESKİŞEHİR
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