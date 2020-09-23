Covid-19 tedbirlerine uymayan 51 şahsa 160 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Eskişehir'de, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 51 kişiye toplam 160 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı adreslerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim esnasında polis, bir dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirledi.

Ekipler, çalışmalar kapsamında Covid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 51 kişiye toplam 160 bin 650 lira idari para cezası uyguladı. - ESKİŞEHİR