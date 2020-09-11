Covid-19 tedbirlerine uymayan şahıslara ceza yağdı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde Covid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili Gürün Kaymakamlığının yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İlçemizde bugün yapılan denetimlerimizde karantina ihlali yapan 4 kişiye toplam 12 bin 600 TL, Korona virüs tedbirlerine uymayan 2 kamu görevlisine toplam 6 bin 300 TL, yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL ceza kesilmiştir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS