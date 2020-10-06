Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirlere uymayan işyerleri ve vatandaşlara adeta ceza yağdı.

Bandırma'da Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşların maske takması ve sosyal mesafeye uyması ile işyerleri için alınan bir takım önlemlere riayet etmeyen işyerlerine ceza yazıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 97 kişiye para cezası kesildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bandırma'da da Koronovirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Yeni normal hayata dönülmesiyle açılan iş yerlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hayatın yeni vazgeçilmezleri haline geldi.

Bu çerçevede hafta sonu yapılan denetimlerde kafe, çay ocağı, lokanta, kahvehane gibi alanlarda faaliyet gösteren 280 iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 5 işyerine para cezası uygulandı. 80 adet Toplu taşıma, ticari taksi ile HES kodu uygulamasıyla yolculuk edilen 16 otobüs denetimlere tabi tutuldu.

Bandırma'da polis ekiplerinin yaptığı bu denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 29 kişi ile maske kullanmayan 68 vatandaşa para cezası kesildi. Emniyet güçleri Bandırma'da gece ve gündüz aralıksız olarak denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti. - BALIKESİR