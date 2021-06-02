Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Devam Ediyor - Son Dakika

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Bahar ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu caddelerde, sokaklarda, alıveriş merkezlerinde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Osmaniye olarak bir önceki tabloda en az vaka görülen iller arasında en iyi il durumundaydık, son tabloya göre üçüncü sıradayız ve yine en iyi iller arasındayız. İnşallah bu mücadelemizi tekrar birinci olarak sürdürmeyi çok istiyoruz. Bunu Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Koronavirüs ilimizde sıfırlanana kadar bu mücadeleyi en iyi şekilde sürdürme kararındayız. Bu mücadeleye destek olan, emek veren ve alanda çalışan arkadaşlarıma ve Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

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