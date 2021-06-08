Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Devam Ediyor - Son Dakika

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Kazım Karabekir Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Bütün cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde toplumsal hareketliliğin olduğu her yerde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Osmaniye olarak hamdolsun iyi bir noktadayız, daha iyi bir noktaya gelmek için, inşallah ilimizde koronavirüsü tamamen bitirmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelede bize destek olan bütün Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha çok teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

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