Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 143 kişiye 182 bin lira para cezası uygulandı - Son Dakika

Kastamonu'da korona virüs önlemleri kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde kurallara uymayan 143 kişiye 182 bin 369 TL idari para cezasının uygulandığını açıkladı.

Kastamonu'da korona virüse karşı yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda 10-16 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske takmayan 31, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 11, sigara yasağını ihlal eden 12, sosyal mesafeye uymayan 15, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlamasına uymayan 5, sokağa çıkma yasağına uymayan 69 olmak üzere toplam 143 kişiye 182 bin 369 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 3 kişi hakkında TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulurken, 85 kişi ise yurtlarda karantinaya alındı. - KASTAMONU