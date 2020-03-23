Covid-19 tek kutuplu küresel sistemin sonu mu? Yeni düzende NATO'nun rolü ne olabilir?

Yazar: Mehmet Cem Demirci - Deniz güvenliği uzmanı



Tüm dünya koronavirüs ile nasıl mücadele edileceğini bulmaya çalışıyor. Virüsün yayılma hızı artıkça yaşanan kaygı seviyesi de yükseliyor. Almanya Şansölyesi Merkel'in de ifade ettiği gibi, insanlık II. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük felaketle yüzleşiyor. Virüsün yayılma hızını engellemek için sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Demokratik rejimler virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almamakla itham ediliyor.