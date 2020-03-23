Covid-19 tek kutuplu küresel sistemin sonu mu? Yeni düzende NATO'nun rolü ne olabilir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 tek kutuplu küresel sistemin sonu mu? Yeni düzende NATO'nun rolü ne olabilir? - Son Dakika Dünya

Covid-19 tek kutuplu küresel sistemin sonu mu? Yeni düzende NATO'nun rolü ne olabilir?

6 saat önce

Dünyanın salgın sonrasında hem siyasi hem de ekonomik olarak yeni bir hal alacağı konusunda kimsenin şüphesi yok. Peki Covid-19 tek kutuplu küresel sistemin sonu mu? Yeni düzende NATO’nun rolü ne olabilir?

Covid-19 tek kutuplu küresel sistemin sonu mu? Yeni düzende NATO'nun rolü ne olabilir?, System.String[]

Yazar: Mehmet Cem Demirci - Deniz güvenliği uzmanı


Tüm dünya koronavirüs ile nasıl mücadele edileceğini bulmaya çalışıyor. Virüsün yayılma hızı artıkça yaşanan kaygı seviyesi de yükseliyor. Almanya Şansölyesi Merkel'in de ifade ettiği gibi, insanlık II. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük felaketle yüzleşiyor. Virüsün yayılma hızını engellemek için sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Demokratik rejimler virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almamakla itham ediliyor.

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Angela Merkel, Cem Demirci, Euronews, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:31 

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Son Dakika

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