Covid-19 test merkezi açıldı - NEW - Son Dakika

Covid-19 test merkezi açıldı - NEW
6 saat önce
ABD'nin New York kentinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sürücülere yönelik yeni bir test merkezi daha kuruldu.
ABD'nin New York kentinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sürücülere yönelik yeni bir test merkezi daha kuruldu. Bear Dağı bölgesindeki merkezde sürücülere test yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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