Covid-19 testi için hangi yöntemler kullanılıyor, testler nasıl yapılıyor?

Çin'de paşlayan Covid-19 salgını tü dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Hükümetler yayılma hızını düşürmek için virüs taşıyıcılarını tespit etmek için büyük bir mücadele veriyor. Bunun için de yapılan testler hayati önem taşıyor.



Peki bu testler nasıl yapılıyor?