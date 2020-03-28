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Covid-19 testi için hangi yöntemler kullanılıyor, testler nasıl yapılıyor?
6 saat önce
Uzmanlara göre, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19'u test edebilmek için başlıca iki yöntem var. Bunlardan biri mevcut enfeksiyonu tespit etmek için yapılan moleküler tanı testi, diğeriyse yakın zamanlı enfeksiyonu ortaya çıkaran serolojik test yani kan testi.
Çin'de paşlayan Covid-19 salgını tü dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Hükümetler yayılma hızını düşürmek için virüs taşıyıcılarını tespit etmek için büyük bir mücadele veriyor. Bunun için de yapılan testler hayati önem taşıyor.
Peki bu testler nasıl yapılıyor?
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:14
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