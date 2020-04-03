Son Dakika › Dünya › Covid-19 testi ikinci kez 'negatif' çıkan Trump: Ne kadar hızlı olduğunu göstermek için yaptırdım - Son Dakika Dünya
Covid-19 testi ikinci kez 'negatif' çıkan Trump: Ne kadar hızlı olduğunu göstermek için yaptırdım
6 saat önce
İkinci kez yaptırdığı Covid-19 testi 'negatif' çıkan Trump, "İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilir.
İkinci kez yaptırdığı Covid-19 testi 'negatif' çıkan Trump, "İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilir. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Daha kalın" dedi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:48
Son Dakika Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi THY 14 İÇ HAT UÇUŞUNU DURDURDU