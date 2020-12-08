'Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa, virüsü hızlı yayar' - Son Dakika

'Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa, virüsü hızlı yayar'

08.12.2020 08:43
'Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa, virüsü hızlı yayar', System.String[]

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğulları, yan etkileri nedeniyle ilaçlarını kullanmayan koronavirüs hastalarının, hastalığı daha ağır geçirip, virüsü hızlı yayabileceğini söyledi.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğulları, yan etkileri nedeniyle ilaçlarını kullanmayan koronavirüs hastalarının, hastalığı daha ağır geçirip, virüsü hızlı yayabileceğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğulları, koronavirüs teşhisi konulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ilaçları, kullanmayanları uyardı. Prof. Dr. Sertoğulları, ilaç kullanmayan koronavirüs hastalarının hastalığı daha ağır geçirebileceğine dikkat çekip, "Vatandaşların içi rahat olsun, bu ilaçlar üretilirken ilk yapılan şey güvenlik testidir. İlaçların kullanılabileceği dozda yan etkilerinin olup olmadığına bakılıyor. Zaten bu ilaçlar direkt koronavirüse yönelik ilaçlar değil. Ancak yapılan çalışmalarda bu ilaçların koronavirüsü hastalığının geçme süresini 10 günden 4 güne indirdiği ortaya koyulmuştur. Vatandaşlarımız ilacı kullanmayıp bizim yanımıza geldiklerinde yan etkileri daha fazla olan ağır ilaçları vermek zorunda kalıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Sertoğulları, "Vatandaşlarımız hastalarımıza zarar verecek bir ilaca başlanılmayacağından emin olsunlar. İlaca baktığımızda bizi korkutacak kadar yan etkilerinin olduğu söylendi ancak bunlar binde ya da 10 bin de bir düşük bir ihtimalle görülebilir. Daha çok görülen yan etkileri hayati riski olmayan bizim yönetebileceğimiz etkiler" diye konuştu.İLAÇ KULLANILMAZSA BULAŞ RİSKİ ARTAR

Koronavirüs testi pozitif çıkan gençlerin çoğunlukla ilaç kullanmak istemediğini ifade eden Sertoğulları, "Gençler, özellikle bu hastalığı ilaçsız atlatabilirler ama hastalık süreci daha uzun olur ve hastalığı sevdiklerine bulaştırma riski artar. Kendisi hastalığı daha hafif geçirmiş ama ilaç kullansa daha kısa sürede atlatacakken ilaç kullanmadığı için annesine ailesine bulaştırdığını gördüğümüz genç hastalarımız var" ifadelerini kullandı.


'Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa, virüsü hızlı yayar'
'Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa, virüsü hızlı yayar'
'Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa, virüsü hızlı yayar'

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa, virüsü hızlı yayar' - Son Dakika


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