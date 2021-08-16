Covid-19 testi pozitif olan kişi meyhanede yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yazıldı - Son Dakika

Covid-19 testi pozitif olan kişi meyhanede yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yazıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir meyhanede yapılan HES kodu denetiminde, Covid-19 testi pozitif olduğu tespit edilen bir kişiye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kahvehane, meyhane ve kafe gibi kapalı mekanlarda HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri yapıldı.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir meyhanede yapılan denetimde, Hakan T. isimli bir kişinin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğunu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen filyasyon ekipleri, Hakan T'ye izolasyon kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı.