Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler - Son Dakika
Üye Girişi

Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler

24.02.2022 10:13
Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen inek hırsızlığı olayıyla ilgili Isparta'da yakalanarak Manavgat'a getirilen 2 şüphelinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen inek hırsızlığı olayıyla ilgili Isparta'da yakalanarak Manavgat'a getirilen 2 şüphelinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Adliyeye tulum içerisinde getirilen 2 kişi tutuklandı.

20 Şubat Cumartesi günü Sarılar Mahallesi Su Depo su yakınlarında Adbil Keçer'e ait ahırdan 2 inek çalınması olayıyla ilgili olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından Isparta ili Keçiborlu ilçesinde yakalanan ve Manavgat'a getirilen 2 şüphelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah E. ve Şükrü A. isimli şüpheliler, koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Şahısların Alanya Cezaevinde karantina koğuşunda karantina süreçlerini tamamlayacakları bildirildi. - ANTALYA

Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler

YORUMLAR
500
Çalınan inekleri bulununca sevinçle jandarmaya sarıldı (2) Çalınan inekleri bulununca sevinçle jandarmaya sarıldı (2) Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle telef ettiler Manavgat'ta yabani inek ve 8 aylık yavrusunu tüfekle telef ettiler

Koronavirüs, Manavgat, Isparta, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:09 Ukrayna'nın Harkov şehri bombalanıyor!
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Miras kavgası kızıştı! Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement