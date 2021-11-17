Üye Girişi
"Covid-19 tomografilerinde akciğer kanseri saptamak mümkün" - Son Dakika

"Covid-19 tomografilerinde akciğer kanseri saptamak mümkün"

17.11.2021 14:39

Ankara Üniversitesi, '17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü' kapsamında sempozyum düzenlendi.

Ankara Üniversitesi, '17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü' kapsamında sempozyum düzenlendi. Programda konuşan Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Şen, Covid-19 enfeksiyonun akciğerler tutulum gösterdiğini ifade ederek, 'Akciğer kanseri özelinde Covid-19'un şöyle bir etkisi var. Covid-19 tanısında hastaların bir kısmında bilgisayarlı akciğer tomografi çekiliyor. Covid-19 enfeksiyonu için çekilen akciğer tomografilerinde akciğer kanserlerine tanı koyma şansı olabiliyor. Tomografi çekilerek henüz tanı konmamış yeni akciğer kanserlerini bu şekilde saptamak süreçte mümkün olabildi' dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi 50.Yıl Anfisi'nde düzenlenen program, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ve Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya'nın oturum başkanlığında gerçekleşti. Programda, Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Şen, Ankara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır ve Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Demirkazık ile çok sayıda akademisyen katıldı. Programda, akciğer kanserleri ve risk faktörleri, akciğer kanserinde cerrahinin önemi, tedavide yeni kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ile onkoloji hemşireliğinde akciğer kanserinin yönetimi konulu başlıklar yer aldı.

'BU GÜNÜ VESİLE EDEREK SİGARA BIRAKSINLAR'

Prof. Dr. Akın Kaya, düzenlenen bu programların çok anlamlı olduğunu belirterek, 'Akciğer kanseri çok sık karşılaştığımız ve oldukça ölümcül seyreden bir kanser türüdür. Erken tanı çok önemlidir. Akciğer kanserinin tanı ve tedavisi ile sonrasında gelişecek komplikasyonları yönetmek açısından burası mükemmeliyet merkezi durumunu hak ediyor. Bu çalışmaları yapan tüm kliniklere ve birimlere çok teşekkür ediyorum. Akciğer kanseri sigara ile ilişkilidir. Sigara içenler bu günü vesile ederek sigarayı bırakmaları konusunda söz vermelerini bekliyorum ki bu toplantı gerçek amacına ulaşsın' dedi.

'ÖLÜMCÜL KANSER TÜRÜ'

Prof. Dr. Elif Şen, akciğer kanserinin oldukça önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Akciğer kanserinin en sık görülen kanserler arasında 2'nci sırada yer aldığını ifade eden Şen, 'Ayrıca en ölümcül kanser türü olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 85-90 oranında da sigara içimi akciğer kanserinin gelişmesinden sorumludur. Bu konuda yapılabilecek en önemli tedbir sigaranın içilmemesi, içenler varsa bırakmaları ve bu şekilde riskin azaltılmasıdır. Akciğer kanserleri solunum sistemine ait yakınmalarla belirti veriyor. Öksürük, var olan öksürüğün artması, balgam çıkarma özellikle kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtiler veya uzak organlara yayılım gösterdiyse, o zaman başka organlarındaki yayılımlara bağlı belirtiler ve bulgularla karşımıza çıkabilen bir kanser türüdür. Çoğunlukla geç tanı konulan bir hastalıktır. Hastalar çoğunlukla bu şikayetlerini önemsemiyor. Özellikle sigara içicileri 'bunlar sigaraya bağlı olabilir' diye düşünüp doktora geç başvurduğu için geçte tanı koyabildiğimiz bir durum yaşanıyor? diye konuştu.

'TANI KONMAMIŞ KANSERLERİ BU ŞEKİLDE SAPTAMAK MÜMKÜN OLABİLDİ'

Prof. Dr. Şen, pandeminin başlangıç sürecinde yakınmaları olan ya da çeşitli kronik hastalığı olan hastaların hastaneye gitmekten çekindiklerini kaydederek, şunları söyledi:

'Bu durum sadece akciğer kanseri değil, diğer kanser tanılarında da maalesef gecikmelere neden oldu. Belli bir sayısal verisi yok ancak akciğer kanseri tanısında da bu anlamda gecikmeler ve ileri evrede tespit edilen hastalarla karşılaşmak gibi bir duruma yol açtı. Covid-19 enfeksiyonu akciğerlerde tutulum gösteriyor. Çok ağır bir zatürreye sebep oluyor. Akut solunum yetmezliğine de yol açarak yoğun bakım tedavilerine kadar ihtiyaç duyabiliyor. Akciğer kanseri özelinde Covid-19'un şöyle bir etkisi var. Covid-19 tanısında hastaların bir kısmında bilgisayarlı akciğer tomografi çekiliyor. Bu şekilde Covid-19 için yapılan tomografilerde sürpriz olgularla karşılaşabiliyoruz. Covid-19 enfeksiyonu için çekilen akciğer tomografilerinde akciğer kanserlerine tanı koyma şansı olabiliyor. Tomografi çekilerek henüz tanı konmamış yeni akciğer kanserlerini bu şekilde saptamak süreçte mümkün olabildi.'

Covid-19 tomografilerinde akciğer kanseri saptamak mümkün
Covid-19 tomografilerinde akciğer kanseri saptamak mümkün
Covid-19 tomografilerinde akciğer kanseri saptamak mümkün
Covid-19 tomografilerinde akciğer kanseri saptamak mümkün

Ankara Üniversitesi, Akciğer Kanseri, Koronavirüs, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Covid-19 tomografilerinde akciğer kanseri saptamak mümkün' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor 14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam 14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı 14:35 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor 14:20 Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider 13:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz

Son Dakika Haberleri
15:00 MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin
14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor
14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam
14:37 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi
14:37 İstanbul'da hangi ilçede, ne kadara ev alabilirsiniz?
14:34 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
14:29 Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
14:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
14:19 Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor
MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin         
15:00
23 haftalık ve 648 gram doğan Umut Bebekten sevindiren haber geldi 23 haftalık ve 648 gram doğan Umut Bebekten sevindiren haber geldi         
14:43
Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi         
14:38
Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü         
14:30
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi         
14:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 15:09:19. #1.12#
SON DAKİKA: "Covid-19 tomografilerinde akciğer kanseri saptamak mümkün" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement