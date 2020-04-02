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Covid-19: Törenler yasaklandı, salgında ölen çiftin yakınları cenazeyi uzaktan canlı yayında izledi
6 saat önce
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İspanyol çift törensiz toprağa verilirken cenazeye tüm aileyi temsilen sadece torunları katılabildi. Genç kadın, orada olamayan diğer aile fertleri için cep telefonundan canlı yayın yaptı.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya'da hayatını kaybedenler cenaze törenleri düzenlenmeden, görevlilerce toprağa veriliyor ya da yakılıyor. Yakınları ise bu süreçte hastaların yanında olamıyor, vefat edenlerle vedalaşamıyor.
Salgının daha az görüldüğü küçük yerleşim birimlerinde ise önlemler dolayısıyla aileden sadece bir ya da bir kaç kişinin cenazede bulunmasına izin veriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:01
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