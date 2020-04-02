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Covid-19: Törenler yasaklandı, salgında ölen çiftin yakınları cenazeyi uzaktan canlı yayında izledi
6 saat önce
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İspanyol çift törensiz toprağa verilirken cenazeye tüm aileyi temsilen sadece torunları katılabildi.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İspanyol çift törensiz toprağa verilirken cenazeye tüm aileyi temsilen sadece torunları katılabildi. Genç kadın, orada olamayan diğer aile fertleri için cep telefonundan canlı yayın yaptı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:24
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