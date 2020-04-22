Covid-19 turizm sektörünü vurdu, dünyada en çok etkilenen ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde karantina ve seyahat yasakları nedeniyle dünya ekonomisinin yüzde 10'una tekabül eden ve yaklaşık 9 trilyon dolar işlem hacmi olan turizm sektörü zor günler geçiriyor.



Dünyanın en çok turist çeken ülkeleri olan Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, İtalya ve Türkiye'de otellerin doluluk oranları rekor seviyede düşerken, ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı Tayland, Filipinler, Endonezya ve Macao gibi Uzak Doğu ülkeleri modern tarihlerinin turizm açısından en kötü sezon başlangıcını yaptı.