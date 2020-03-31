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Covid-19: Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı İran'a ulaştı
6 saat önce
Orta Doğu'da Covid-19 salgının en fazla etkilediği ülke olan İran'a Türkiye'den giden yardım uçakları pazartesi gecesi ulaştı
Orta Doğu'da Covid-19 salgının en fazla etkilediği ülke olan İran'a Türkiye'den giden yardım uçakları pazartesi gecesi ulaştı.
İki hafta önce iki ülke arasında imzalanan anlaşmada Türkiye'nin İran'a çeşitli sağlık malzemeleri göndermesi öngörülüyordu. Hibe edilen malzemeler arasında 1000 Covid-19 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:14
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