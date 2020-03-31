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Covid-19: Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı İran'a ulaştı
29 dakika önce
Orta Doğu'da Covid-19 salgının en fazla etkilediği ülke olan İran'a Türkiye'den giden yardım uçakları pazartesi gecesi ulaştıView on euronews.
Orta Doğu'da Covid-19 salgının en fazla etkilediği ülke olan İran'a Türkiye'den giden yardım uçakları pazartesi gecesi ulaştıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:24
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