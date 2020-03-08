Covid-19: Türkiye'nin hangi komşusunda ne kadar vaka tespit edildi? - Son Dakika
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Covid-19: Türkiye'nin hangi komşusunda ne kadar vaka tespit edildi?

6 saat önce

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve hızla diğer ülkelere yayılan yeni tip Koronavirüs Covid-19, nedeniyle 3 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti. Koronavirüs vakasının rastlanmadığı Türkiye’de, Suriye hariç tüm komşularında enfekte olmuş vaka tespit edildi.

Covid-19: Türkiye'nin hangi komşusunda ne kadar vaka tespit edildi?, System.String[]

Çin'de aralık ayında ortaya çıkan ve hızla diğer ülkelere yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19), nedeniyle 3 bin 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye'de Koronavirüs vakasına rastlanmazken, Suriye hariç tüm komşularında enfekte olmuş vaka tespit edildi.


Koronavirüs tespit edilen ülkelerden en yüksek 4'üncü ölüm oranına sahip İran'da tespit edilen vaka sayısı 6 bin 566, ölen kişi sayısı 194 olarak açıklandı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını bildirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:31 
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