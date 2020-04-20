Covid-19 Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 418 bine ulaştı. Virüs nedeniyle 165 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 600 binden fazla aktif enfekte vaka bulunuyor. Virüs bulaştıktan sonra iyileşen hasta sayısı 630 bini aştı.



Türkiye'de son 24 saatte 35 binden fazla yeni test yapıldı, can kaybı 2 bin 17'ye ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 11 bin 976 oldu.

ABD'de can kaybı 40 bini geçti

İspanya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 20 bini aştı

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini buldu



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