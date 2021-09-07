Covid-19'u 8 kişiye bulaştıran Vietnamlıya 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Vietnam'da mahkeme, tedbirlere uymaması sonucu korona virüsü (Covid-19) 8 kişiye bulaştıran Le Van Tri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) Delta mutasyonunun yayılmasını önlemek için salgın tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Vietnam'da bir kişi virüsü yaydığı için hapis cezasına çarptırıldı. 28 yaşındaki Le Van Tri, Temmuz ayının başlarında Ho Chi Minh şehrinden ülkenin güneyindeki Ca Mau kentine motosikletle seyahat etti. Ca Mau'da seyahat geçmişi hakkındaki sağlık beyan formunda yalan söyleyen Tri'nin, izolasyon kuralları kapsamında uygulanan diğer kentlerden Ca Mau'ya seyahat edenlerin 21 gün boyunca kendini karantinaya alması kuralına uymadığı tespit edildi. Daha sonra Covid-19 testi pozitif çıkan Tri'nin, virüsü aile üyelerine ve ziyaret ettiği bir sosyal yardım merkezindeki personele bulaştırdığı belirlendi. Tri'nin virüsü toplamda 8 kişiye bulaştırdığını ve bunlardan birinin hayatını kaybettiğini belirten mahkeme, Tri'yi tedbirlere uymaması sonucu virüsü yaymaktan suçlu bularak, 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tri'ye ayrıca, 880 dolar para cezası verildi.

Covid-19 ile mücadeledeki başarıya rağmen Delta mutasyonunun kontrolünde zorlanılan ülkede, salgının başlangıcından bu yana 536 bin 788 vaka tespit edilirken, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 13 bin 385 oldu.

-İHA-