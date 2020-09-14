Covid-19'u Atlatan Başkan Özdemir Asbestli Boruların Değiştiği alanlara İnceleme yaptı - Son Dakika

Covid-19'u Atlatan Başkan Özdemir Asbestli Boruların Değiştiği alanlara İnceleme yaptı

Covid-19 hastalığını atlatan ve bugün mesaiye başlayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehrin farklı bölgelerinde devam eden Belediyenin çalışmalarını inceledi.

Covid-19'u Atlatan Başkan Özdemir Asbestli Boruların Değiştiği alanlara İnceleme yaptı, System.String[]

Covid-19 hastalığını atlatan ve bugün mesaiye başlayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehrin farklı bölgelerinde devam eden Belediyenin çalışmalarını inceledi.

Niğde Amas bağları bölgesinde bulunan asbestli su borularının değiştiği bölgede inceleme de bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastalığı atlatarak mesaiye başladığını ve görevinin başında olduğunu söyledi.

Bölgede inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Covid-19 tedavisinin ardından bugün benim mesaimin ilk günü. Yaklaşık 15 gün önce koronavirüsüne yakalandım. Allaha şükürler olsun 14 günün sonunda test yaptırdım ve negatifi gördükten sonra mesaimizin başındayız. Bugün burada mesaimize başladıysak başta sağlık çalışanlarımızın sayesinde hastalığı atlattım. Bütün hemşehrilerime teşekkür ederim. Hastalıgımda hepsinden çok güzel mesajlar aldım. Siz gazeteci arkadaşlarada teşekkür ediyorum. Hastalık demiyor her koşulda çalışmaya devam ediyorsunuz" dedi.

Biz virüs var pandemi var diye hiçbir şeyi ertelemediklerine vurgu yapan Başkan Özdemir, "Bu yaptığımız işler halk sağlığını da ilgilendiren işler. Amas tarafından giden ve kuyulardan ulaşan ana hattımızdaki asbestli borular vardı. Bu 6 buçuk kilometrelik boru hattımızı değiştiriyoruz. Bu borular sağlıklı poli üreten borularla değiştiriyoruz. Bu borular günümüzdeki en sağlıklı borular. Boruları değiştirmekle kalmıyoruz. Su tasarrufu da sağlıyoruz. Asbestli borularda arıza ve kaçak çok oluyordu. Bu yüzden de tasarrufta olmuyordu. Bu borular Niğde'nin 50 ile 60 yıllık işini görecektir. Bu bölgede belki 100 yıllık bir sıkıntı yaşamayacağız. Bu bölgede yaşamamak demek te şehirde yaşamamak demektir. Bu boruları değiştirmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda scada sistemi projesi hayata geçmeye başlıyor. Bu scada sistemi artık Niğde'nin içme suyu kuyudan itibaren evlere gelene kadar takip edilecek. Bu takip sonucunda da nerede kaçak olduğunu, günlük seviyesini ve elektrik tasarrufu yapmış olacağız. Bu scada sistemi ile Türkiye de bir ilkini yaptık. Tasarruf paylaşımı ile ihalemizi yaptık. Yaklaşık 10 milyon liralık girişi sadece tasarruftan gelir elde edecek. Bizde bu tasarruftan elde edilecek gelir Niğde Belediyesine kalacak. Belediyemiz hem 10 milyon liralık yatırım yapıyor hem de cebinde para kalmış oluyor. Böyle farklı bir sistem yaptık" diye konuştu.

Niğde Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza attı

Türkiye'de bir ilke imza attık hem para harcamadan hem de tasarruf yaparak para kazanan bir sistemi hayata geçiriyoruz diyen Başkan Özdemir, "Bu asbestli borularımızı da değiştiriyoruz. Yaklaşık 1 yıl içerisinde su ile alakalı 50 ile 60 yıllık hiçbir sıkıntısı olmayacak. Sağlıklı bir şekilde milletimize ulaştırmış olacağız. Bu yatırımda 14 ile 15 milyon liralık bir iş. Belediye olarak sadece burada boruları aldık. Borular dışındaki her şeyi kendimiz yapıyoruz. İşçilik olsun malzeme olsun arkadaşlarımız çalışmasını yapıyorlar. Bizim için sağlık her şeyden önemli Niğde'ye güzel bir eser bırakmış olacağız. Alt yapıyla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Sene yede nasip olursa yağmur suyu hattımızla ilgili çalışma yapacağız. Bir yada iki yıl içerisinde Niğde'nin alt yapısını yapıp alt yapısı ile ilgili hiçbir sıkıntısı kalmayacak şekilde bitirmiş olacağız. Eski asbestli boruların çoğu vatandaşların arsasından geçiyordu. Yeni hattımızda da kamu alanlarından geçecek" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Koronavirüs, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'u Atlatan Başkan Özdemir Asbestli Boruların Değiştiği alanlara İnceleme yaptı - Son Dakika

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