COVİD-19'U ATLATAN DİLEK ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞTU - Son Dakika

İZMİR'de bir lisede İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Dilek Tepekule (56) Covid-19'a yakalandı. 15 gün sonunda hastalığı atlatan Tepekule çok sevdiği ve karantina süresi boyunca ayrı kaldığı öğrencilerine kavuştu. İki Biontech aşısı olduğunu ve hatırlatma dozu için sıra beklediğini ifade eden Tepekule, "İlaç ve istirahatle 15 günde ayağa kalktım. Aşılarım vardı. Bu kadar hafif atlatmamda belki de aşının etkisi oldu" dedi.

Karabağlar ilçesindeki Naci Şensoy Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmen evli ve 2 çocuk annesi Dilek Tepekule 1 Kasım'da Covid-19'a yakalandı. Tepekule, hastalığı atlatıp göreve dönmeyi beklediği süre boyunca ayrı kaldığı öğrencilerine kavuşmak için gün saydığını dile getirdi. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Tepekule, "28 Ekim'de törenlerde aşırı bir baş ağrısı yorgunluk vardı. Şikayetlerim giderek artınca test yaptırdım ve pozitif çıktı. Ardından tat ve koku duyum gitti. 20 gün boyunca tat ve koku alamadım. İnsan farklı ağrı ve sancılar çekiyor ama duyu kaybını ilk kez yaşadım. Yaşadığım ağrılar unutulsa da tat ve koku alamadığım günleri unutamıyorum. Psikolojik olarak zorlu bir süreçti. En büyük korkum hastalığı başkalarına bulaştırmak oldu. Kendinizi düşünmeyi hemen kenara bırakıyorsunuz yakınınızdaki kişileri düşünüyorsunuz. Çok dikkatli olarak kimseye bulaştırmamayı başardım" ifadelerini kullandı.

AŞILAR SAYESİNDE HAFİF ANLATTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

İki biontech aşının olduğunu dile getiren Tepekule hastalığı atlatmasında aşıların etkili olduğunu düşündüğünü söyledi. Hatırlatma dozu için de sıra beklediğini belirten Tepekule, "İlaç ve istirahatle 15 günde ayağa kalktım. Aşılarım vardı. Bu kadar hafif atlatmamda belki de aşının etkisi oldu. Aşı daha ortaya çıkmadan virüse yakalanan öğretmen arkadaşlarım bu sürecin çok daha ağır geçtiğini anlatmıştı. Yani aşı bu semptomların daha hafif geçmesine yardımcı oluyor" dedi. Karantina sürecinde öğrencilerinin hep aklında olduğunu da belirten Tepekule, "Bana mesaj atıp destek oldular. Virüse yakalanan ikinci kişi olunca onlar da 5 gün boyunca okula gidemediler. Bu süreçte birbirimizi çok özledik" dedi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİDEN AŞI ÇAĞRISI

Vatandaşlara seslenen Tepekule, "Elde hangi aşı varsa olmalarını tavsiye ediyorum. Başka bir sağlık problemleri yoksa şu an için korunmanın başka bir yolu yok. Aşı olup maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalıdır" ifadelerini kullandı. Tepekule'nin öğrencilerinde Ceyda Adıyaman (15) ise "Hocamızı çok özledik. İnsanlar aşı olsunlar. Bazı insanlar hiç yaptırmıyor. Çok sorumsuz kişiler var. Yaptırmalarını tercih ederim" diye konuştu.