Covid 19'u atlatanlara tele rehabilitasyon desteği - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesince, Covid 19 geçirmiş ancak psikolojik ve fizyolojik şikayetleri devam eden hastalara tele rehabilitasyon hizmetiyle destek veriliyor. Hizmet kapsamında bireylerin hastalığı atlattıktan sonra fiziksel güçlerine kavuşması ve yaşanan stresle başa çıkma yöntemleri konularında uzmanlar yardımcı oluyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla, hastalığı yaşayan ve nispeten atlatan fakat izlerini taşıyan vatandaşlara yönelik başlatılan hizmet uygulamaya geçirildi. Uzaktan tele rehabilitasyon şeklinde verilen hizmette 2 fizyoterapist ve bir doktor vatandaşların şikayetlerini dinleyerek onlara uzaktan yardımcı oluyor.

Covid-19'u ağır geçiren geçiren hastaların iyileşmesinde egzersizlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirten uzmanlar özellikle kondisyonu arttırmak, nefes darlığını azaltmak, kas kuvvetini arttırmak, denge ve koordinasyonu iyileştirmek, düşünme yeteneğini arttırmak, stresi azaltmak, duygu durumunu iyileştirmek, kendine güveni arttırmak ile enerji arttırmak konularında müracaat edenlere yardımcı oluyor.

Belediyenin Danışma Hattı 153 üzerinden hizmet veren uzmanlar talep eden hastalara Whatsapp uygulaması üzerinden görsel videolarla da destek veriyor. - ADANA