Covid-19'u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı - Son Dakika

Covid-19'u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı

Covid-19'u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı Sivas'ta karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında sokakta olduğu tespit edilen genç, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alındı.

Covid-19'u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı, System.String[]

Covid-19'u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı

Sivas'ta karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında sokakta olduğu tespit edilen genç, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alındı.

SİVAS - Sivas'ta karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında sokakta olduğu tespit edilen genç, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alındı.

Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 32. Sokakta uygulama yapan polis ekipleri, 19 yaşındaki E.A. isimli gencin kimlik bilgilerini kontrol etti. Kontrol sırasında gencin testinin Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin devam ettiği tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan, karantina kurallarını ihlal edenlerin, KYK yurtlarına alınarak yurtlarda karantina süreçlerine devam edeceklerini açıklamıştı. Karar doğrultusunda E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla KYK'ya bağlı Kadıburhanettin Yurdunda karantinaya götürüldü. Gence kuralları ihlal ettiği için 3 Bin 150 TL para cezası uygulanırken, yurtta kaldığı süreç boyunca konaklama, yemek ve benzeri masraflarını da kendisi ödeyecek. Öte yandan E.A. isimli genç, karantina kurallarını ihlal ettiği icin Sivas'ta yurtta karantina altına alınan ilk hasta oldu.

Kredi Yurtlar Kurumu, Koronavirüs, Polis, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 00:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19'u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Trump, Doğu Akdeniz gerginliğine dahil oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ile görüşecek Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi         
16:11
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak         
15:00
Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı         
14:27
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi         
14:14
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi         
10:37
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere düştü MasterChef yarışmacısı Berker, temizlik yaparken bir anda yere düştü         
10:06
Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü         
09:52
Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar         
09:48
Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı         
09:27
Bursa'da 14 erkeği Bursa'da 14 erkeği "jigolo" yapma vaadiyle kandırıp 250 bin lira toplayan çete çökertildi         
09:24
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Manisa'da üzüm üreticileri, emek verdikleri ürünlerini korumak için tüfekle nöbete başladı Manisa'da üzüm üreticileri, emek verdikleri ürünlerini korumak için tüfekle nöbete başladı         
08:15
Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar         
08:10
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 06:34:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei