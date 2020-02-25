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Covid-19'u İtalya'ya kim soktu? İtalyanlar virüsün yayılmasına neden olan 'kaynak hasta'yı arıyor
10 dakika önce
Virüsü ülkeye taşıyan ilk kişiye verilen ad olan "Kaynak hasta" ülkede hala bulunabilmiş değil
İtalya yeni tip koronavirüs Covid-19'un ülkede yayılmasına neden olan "kaynak hastayı" arıyor. Bu virüsü ülkeye taşıyan ilk kişiye verilen ad olan "kaynak hasta" ülkede hala bulunabilmiş değil. Özellikle ülkenin kuzeyindeki Milano ve Venedik şehirleri ve çevresinde görülen virüsün nasıl yayıldığına dair birçok hipotez öne sürülmüş durumda.
Ülkede şu ana kadar Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya bölgesinde 194, Venedik çevresinde ise 219 kişiye Covid-19 teşhisi konulmuş durumda.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:12
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