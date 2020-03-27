COVID-19'u Takip Etmek İçin Konum Verileri İzlenecek - Son Dakika

COVID-19'un nasıl yayıldığını anlamak, hükümetlerin ve sağlık görevlilerinin virüsü yavaşlatmaya yardımcı olabilecek yollardan biri. Şimdi Avrupa operatörleri insanların gizliliklerinden vazgeçmek zorunda kalabileceklerini söylüyor.



Salgınla savaşmak için birçok hükümet farklı türde izleme ve gözetim araçları kullanıyor. Örneğin Çin, insanların cep telefonlarını ve yüz tanıyan kameraları yakından izlemişti. Şimdi de AB vatandaşlarının konum verileri gözlem altına alınarak virüsün yayılımı takip edilecek.



AB operatörleri arasındaki son anlaşmaya göre, kullanıcıların konum verilerini yetkililerle paylaşmayı planladıklarını açıkladılar. Şirketler bu sayede virüsün nasıl yayıldığını daha kolay anlayabileceklerine inanıyorlar.



Avrupalı Kullanıcılar Gizlilik Sorunlarıyla Karşı Karşıya



Fakat bu anlaşma, verilerin nasıl kullanılacağı konusunda bazı gizlilik endişelerine yol açmış durumda. Avrupa Komisyonu sunduğu raporda, verilerin kullanıcı gizliliğinin korunmasına yardımcı olmak için anonimleştirileceğini belirtti.



Ayrıca kriz sona erdiğinde verilerin saklanmayacağı ve polis tarafından vatandaşların aleyhine kullanılmayacağı iddia edilerek silineceği dile getirildi.



Verileri İzleme Fikri İlk Değil



Virüsü izlemek için konum verilerini kullanma fikri ilk defa ortaya çıkmıyor. Daha önce ABD hükümetinin benzer bir plan araştırdığını ileri sürülürken. İsrail hükümeti virüsünün yayılmasını izlemek için cep telefonu verilerinin kullanımına izin vermişti.