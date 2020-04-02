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Covid-19'u yenen hasta: Aldığınız her soluğun son nefes olduğunu düşünüyorsunuz
6 saat önce
İtalya'da salgının binlerce can aldığı Bergamo kentinde yoğun bakımdan çıkan bir Covid-19 hastası yaşadıklarını anlattı.
Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında, hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bini geçtiği İtalya geliyor.
Bunun yanında ülkede hastalığa yakalanıp kurtulanların sayısı da az değil. Onların anlattıkları ise adeta 'hayat dersi' niteliğinde.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:01
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