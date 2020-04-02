Covid-19'u yenen hasta: Aldığınız her soluğun son nefes olduğunu düşünüyorsunuz

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında, hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bini geçtiği İtalya geliyor.



Bunun yanında ülkede hastalığa yakalanıp kurtulanların sayısı da az değil. Onların anlattıkları ise adeta 'hayat dersi' niteliğinde.